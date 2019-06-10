СМИ Испании: Назарбаев не смог передать власть спокойно

Нур-Султан, , 22:19 — REGNUM «Мало сюрпризов. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы в Казахстане. Получив больше 70% голосов, преемник и «дофин» Нурсултана Назарбаева возглавит бывшую советскую республику — после голосования, отмеченного протестами и сообщениями о нарушениях, — подводит итоги воскресных событий издание El Pais. — Назарбаев, который управлял страной с 1991 года и в марте был возведен в ранг отца нации, получив столько же влияния, как раньше — или больше — хотел спокойной передачи власти. Но этого не произошло. В воскресенье власти задержали 500 человек по всей стране, согласно сведениям организаций по защите гражданских прав, которые заявили об актах агрессии. По словам международных наблюдателей, эти выборы, как и предыдущие, продемонстрировали мало уважения к демократическим стандартам».

СМИ добавляет, что протесты и задержания продолжились сегодня, 10 июня, когда стали известны результаты. При этом министерство внутренних дел «прикрывается тем, что протестные акции якобы были подготовлены «Демократическим выбором Казахстана» — экстремистской группой, запрещенной в стране». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) говорит об однозначных нарушениях в ходе выборов, в которых участвовало семь кандидатов, в том числе женщина (впервые в истории).

«Возможности для настоящей конкуренции» не было, утверждает ОБСЕ, а регистрация независимых претендентов на должность главы крупнейшей республики Центральной Азии исключалась. «День выборов был организован эффективно, однако имели место серьезные нарушения, такие как случаи вброса бюллетеней, голосование группами и одинаковые подписи», — сказал представить организации на пресс-конференции в Алма-Ате.

«Токаев, который вплоть до ухода Назарбаева был премьер-министром, до выборов занимал пост исполняющего обязанности президента. По словам аналитиков, больших изменений в его внутренней или внешней политике не ожидается. Назарбаев был преданным союзником и очень близким партнером России, а также Китая — этот альянс помогал ему в развитии. В этот понедельник российский президент Владимир Путин позвонил Токаеву, чтобы поздравить его с «убедительной победой», — отмечает El Pais, рассуждая о будущем Казахстана. Отдельный материал издание посвятило протестам, подчеркнув, что аресту подверглись сотни.

La Vanguardia оказалась более скромной в оценке числа задержанных. «Арест десятков манифестантов в главных городах Казахстана омрачил сегодня президентские выборы — первые с момента получения независимости в 1991 году, в которых не принимал участие отец центральноазиатской нации Нурсултан Назарбаев», — написало каталонское СМИ в воскресенье.

«Убирайся, старик!» — кричали демонстранты, собравшиеся перед Дворцом юности в старом районе казахской столицы, по свидетельству агентства EFE. Речь шла о 79-летнем Назарбаеве, который хоть и покинул пост президента в марте, но продолжил быть теневым лидером во главе влиятельного Совета безопасности. «Сотрудники правопорядка, экипированные щитами и дубинками и превосходившие манифестантов числом, задерживали без сантиментов всех участников протестов, среди которых было много молодежи. Их силой вели и тащили к автобусам и полицейским фургонам, припаркованным на площади», — рассказывает La Vanguardia.

«Токаев выиграл выборы в Казахстане, но приход к власти не задался», — назвало свой материал мадридское издание ABC. «Как это обычно происходит при авторитарных режимах «советского двора», Токаев, согласно первым опросам на выходе с избирательных участков, набрал больше 70% голосов — результат несколько скромный, если сравнить его с теми 97,5%, с которыми Назарбаев был переизбран в последний раз», — иронизирует СМИ. Однако среди части казахского общества заметна усталость, которая была продемонстрирована в воскресенье на многочисленных организованных сходах в столице и Алма-Ате.

На улицы вышли тысячи людей, выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес Назарбаева и призывая его «убраться как можно дальше». Звучали призывы к бойкоту выборов, которые протестующие называли «фарсом». Тем не менее явка оказалась высокой — 77%, согласно Центральной избирательной комиссии. Что касается задержаний, издание приводит цифру «свыше 500», ссылаясь на МИД Казахстана.