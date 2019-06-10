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Тори одобрили десять кандидатов на место Терезы Мэй

Политика

Ведущим кандидатом считается экс-глава британского МИДа Борис Джонсон

Тори одобрили десять кандидатов на место Терезы Мэй
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Борис Джонсон и Тереза Мэй

Лондон, 10 июня 2019, 21:56 — REGNUM  Консервативная партия Великобритании официально приняла десять кандидатов на пост премьер-министра после отставки Терезы Мэй, 10 июня передает агентство Reuters.

Ведущим кандидатом считается экс-глава британского МИДа Борис Джонсон. На пост также претендует сменивший его на посту министра иностранных дел Джереми Хант.

Также баллотируются экс-министры Доминик Рааб, Андреа Лидсом и Эстер Маквей, действующие министры Майкл Гоув, Мэтт Хэнкок, Саджид Джавид и Рори Стюарт, а также законодатель Марк Харпер.

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