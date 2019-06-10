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Военные Судана депортировали троих лидеров оппозиции

Политика

Трое лидеров НОДС-С были арестованы после встречи оппозиции с премьер-министром Эфиопии

Военные Судана депортировали троих лидеров оппозиции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Судан

Хартум, 10 июня 2019, 21:28 — REGNUM  Военный совет Судана депортировал троих ранее арестованных лидеров оппозиционной группы «Народно-освободительное движение Судана — Север» (НОДС-С), 10 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению НОДС-С, руководители группы Ясир Арман, Исмаил Джаллаб и Мубарак Ардол были отправлены военным самолетом в Южный Судан.

Трое лидеров НОДС-С были арестованы военными властями Судана после встречи оппозиции с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

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