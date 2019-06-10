Трамп угрожает ввести пошлины, если не сможет встретиться с Си Цзиньпином

Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые пошлины против Китая в случае, если не состоятся его переговоры с главой КНР, 10 июня передает агентство Associated Press.

Тем не менее в ходе разговора с журналистами Трамп отметил, что его встреча с Си Цзиньпином на саммите G-20 в Японии все-таки «ожидается».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп угрожает ввести новые ввозные пошлины на $300 млрд китайского экспорта — после уже осуществленного повышения тарифов на $200 млрд китайских товаров до 25%.

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