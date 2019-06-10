Пекин призвал «внешние силы» не вмешиваться в дела Гонконга

Пекин, , 20:24 — REGNUM Власти Китая обратились к «внешним силам» с требованием не вмешиваться во внутренние дела Гонконга и воздержаться от «неправильных слов и действий», 10 июня передает агентство Associated Press.

«Некоторые страны сделали ряд безответственных замечаний», — пояснил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 и 10 июня в Гонконге прошел многотысячный митинг против нового закона об экстрадиции в материковый Китай.

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