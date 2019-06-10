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Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем ПАСЕ

Политика

Глава МИД России заявил о необходимости полного восстановления прав российской делегации в ассамблее

Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем ПАСЕ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МИД РФ

Москва, 10 июня 2019, 20:19 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили ситуацию в ПАСЕ в преддверии летней сессии ассамблеи. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе беседы Лавров подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объёме и без изъятий, указав, что это «соответствует духу и букве устава Совета Европы и решений, принятых на сессии комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая».

«С российской стороны была подтверждена заинтересованность в продолжении многопрофильного сотрудничества в рамках Совета Европы, чьи юридические инструменты составляют основу общеевропейского правового пространства», — говорится также в сообщении.

Напомним, на минувшей неделе комитет ПАСЕ по регламенту одобрил проект резолюции, в которой рекомендуется разрешить странам — участницам Совета Европы, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе ПАСЕ, представить свои полномочия на ближайшей сессии ассамблеи, которая намечена на 24−28 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет ПАСЕ пытается затащить Россию на июньскую сессию ассамблеи

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МИД России
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