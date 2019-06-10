Авиация США усилила разведку западных границ России

Калининград, , 20:10 — REGNUM Границы Калининградской области изучали сразу два самолёта-разведчика ВВС США, сообщают 10 июня мониторинговые интернет-ресурсы.

В частности, стратегический разведывательный самолёт RC-135V и воздушный постановщик электронных помех EC-130H Hercules практически одновременно курсировали у границ самого западного региона России, приближаясь к ним на 65 км.

При этом воздушные разведчики США работали из воздушного пространства Польши.

По мнению российских военных, полёты проводились для «сканирования» работы систем связи и функционирования комплексов обнаружения частей противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что эти разведывательные мероприятия осуществляются на фоне крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019 в акватории Балтийского моря, в которых принимают участие порядка 50 кораблей, 8,6 тыс. военнослужащих и авиация 18 стран — членов НАТО и сателлитов альянса.

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