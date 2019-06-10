Бату Хасиков будет баллотироваться на пост главы Калмыкии от «ЕР»

Элиста, , 19:57 — REGNUM Врио главы Калмыкии Бату Хасиков примет участие в выборах на пост руководителя региона в качестве кандидата от «Единой России». Кандидатура Хасикова получила поддержку на конференции регионального отделения партии 10 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В конференции приняли участие 125 человек. В качестве потенциальных кандидатов от партии на пост главы Калмыкии для предварительного отбора были представлены врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков, а также депутаты Народного Хурала (парламента) республики Сергей Сухинин и Очир Халгаев. По итогам голосования за Хасикова проголосовали 102 участника конференции, за Сухинина и Халгаева десять и семь соответственно. Еще шесть бюллетеней были признаны недействительными.

«Сегодня состоялась региональная партийная конференция, на которой мы выдвинули кандидата от партии на предстоящие выборы главы Республики Калмыкия. Голосование прошло на альтернативной основе», — заявил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия Анатолий Козачко.

«Сегодня необходимо организовать консолидацию всех сил, выстроить работу не только на предстоящих выборах главы Республики Калмыкия, но и на последующие годы. Нет ничего важнее живого общения, которое позволяет оценить многие процессы в регионе по-другому», — отметил заместитель руководителя Межрегионального координационного совета Южного федерального округа, депутат Государственной думы Дмитрий Ламейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Бату Хасиков был назначен на должность врио главы Калмыкии 20 марта 2019 года, он сменил в должности Алексея Орлова, руководившего регионом с 2010 года. 6 июня Народный Хурал (парламент) Калмыкии дал старт избирательной кампании, назначив проведение выборов главы республики на 8 сентября 2019 года. Добавим, что ранее Хасиков заявлял о намерении выдвигаться именно от «Единой России».

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