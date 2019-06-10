Генсек ООН «потрясён» ростом насилия в Мали

Нью-Йорк, США, , 19:47 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что «потрясен» ростом насилия в Мали, 10 июня передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 июня стало известно о резне в деревне догонов в центральном Мали, жертвами которой стали не менее 95 человек.

До этого, в марте текущего года в результате нападения ополчения догонов на деревню фульбе в Мали погибли не менее 157 человек.

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