Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Генсек ООН «потрясён» ростом насилия в Мали

Политика

Жертвами резни в деревне догонов в Мали стали не менее 95 человек

Генсек ООН «потрясён» ростом насилия в Мали
TREEAID
Мали

Нью-Йорк, США, 10 июня 2019, 19:47 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что «потрясен» ростом насилия в Мали, 10 июня передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 июня стало известно о резне в деревне догонов в центральном Мали, жертвами которой стали не менее 95 человек.

До этого, в марте текущего года в результате нападения ополчения догонов на деревню фульбе в Мали погибли не менее 157 человек.

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