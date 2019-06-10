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Власти Мали назвали число жертв резни в деревне догонов

Политика

Число погибших составило 95 человек

Власти Мали назвали число жертв резни в деревне догонов
Мали

Бамако, 10 июня 2019, 19:42 — REGNUM  Согласно официальному заявлению властей Мали, число погибших в результате резни в деревне догонов в центральной части страны составило 95 человек, 10 июня передает агентство Associated Press.

По сообщению представителя министерства внутренней безопасности Мали Амаду Сангхо, после атаки на деревню догонов Сабане еще 19 человек числятся пропавшими без вести. Также нападавшими были сожжены дома и уничтожен домашний скот.

Ополчение догонов подозревается в нападении на деревню племени фульбе в марте, в результате которого погибли не менее 157 человек.

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