Не болтай! Спецслужбы Туркмении борются со слухами о болезни президента

Ашхабад, , 19:39 — REGNUM В городе Туркменабад состоялось заседание с участием руководства Лебапской области и ее районов, а также представителей министерства национальной безопасности, правоохранительных и судебных органов, государственных и бюджетных учреждений, пишет «Хроника Туркменистана».

Мероприятие было посвящено противодействию слухам о болезни президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова,

Руководство региона поручило присутствовавшим выявлять источники подобной информации, уделяя при этом наибольшее внимание местным жителям, чьи родственники находятся за рубежом и имеют доступ в интернет и к социальным сетям.

Также в ходе собрания стало известно о том, что в Лебапской области работает более 800 осведомителей полиции и органов нацбезопасности. Их также обязали активнее работать над выявлением людей, распространяющих слухи о плохом самочувствии главы государства.

Отметим, что в конце мая 2019 года в некоторых туркменских СМИ появилась информация о том, что президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов якобы госпитализировали.

Впоследствии оппозиционные туркменские интернет-издания сообщили о том, что в Ашхабад прибыли врачи из Турции, которых срочно вызвали в Туркмению, поскольку мать главы государства Огулабат Бердымухамедова находится в тяжелом состоянии.

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