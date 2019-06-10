Понедельник, 10 Июня 2019 года
19:47:59 МСК

Сирийские военные отбили два нападения боевиков ИГ* в районе Пальмиры

Политика

* ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Сирийские военные отбили два нападения боевиков ИГ* в районе Пальмиры
Александр Горбаруков © REGNUM
Террористы

Пальмира, Сирия, 10 июня 2019, 19:28 — REGNUM  Подразделения сирийской правительственной армии отразили две атаки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Пальмиры, сообщает 10 июня сирийский гостелеканал Syria TV.

По информации телеканала, джихадисты предприняли нападение на два армейских поста восточнее города Пальмира. Боестолкновения произошли в районе станции Т3.

Телеканал утверждает, что боевики понесли потери в живой силе и технике, однако точных данных пока нет.

Напомним, после концентрации наиболее боеспособных частей сирийской армии на севере провинции Хама незаконные вооруженные формирования активизировали нападения на населённые пункты и армейские посты в других районах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Возросла интенсивность авиаударов ВКС РФ на северо-западе Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить