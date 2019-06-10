Понедельник, 10 Июня 2019 года
19:26:14 МСК

Экс-президент Пакистана арестован по обвинению в коррупции

Политика

Асиф Али Зардари обвиняется в махинациях с банковскими счетами и отмывании денег

Исламабад, 10 июня 2019, 19:22 — REGNUM  Власти Пакистана арестовали по обвинению в коррупции бывшего президента страны Асифа Али Зардари, 10 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению антикоррупционного ведомства Пакистана, экс-президент обвиняется в махинациях с банковскими счетами и отмывании денег.

По словам сына Зардари, Билавала Бхутто Зардари, его отец был арестован без судебного решения, что «подрывает право на честное разбирательство».

Читайте также: Обвиняемый в коррупции лидер оппозиции Пакистана арестован на 10 дней

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить