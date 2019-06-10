Экс-президент Пакистана арестован по обвинению в коррупции

Исламабад, , 19:22 — REGNUM Власти Пакистана арестовали по обвинению в коррупции бывшего президента страны Асифа Али Зардари, 10 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению антикоррупционного ведомства Пакистана, экс-президент обвиняется в махинациях с банковскими счетами и отмывании денег.

По словам сына Зардари, Билавала Бхутто Зардари, его отец был арестован без судебного решения, что «подрывает право на честное разбирательство».

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