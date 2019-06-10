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На западной границе России появится новый танковый полк

Политика

Танковая часть предназначена для усиления мотострелковой дивизии

Смоленск, 10 июня 2019, 19:12 — REGNUM  На территории Смоленской области будет дислоцирован новый танковый полк, формируемый в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщает 10 июня пресс-служба ЗВО.

Уточняется, что полк будет развёрнут на основе отдельного танкового батальона и предназначен для усиления боевых возможностей мотострелковой дивизии.

До 1 декабря новый танковый полк будет укомплектован танками Т-72, боевыми машинами пехоты БМП-2, закончится формирование и вооружение подразделений разведки, противовоздушной обороны, инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения.

Напомним, 20-я общевойсковая армия является самым крупным объединением в российских Вооруженных силах. Входящие в ее состав войска базируются на территории Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей.

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Вооруженные силы России
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