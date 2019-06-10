Эксперты: Стиль Алексея Текслера – работа в режиме постоянного диалога

Челябинск, , 18:53 — REGNUM Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер работает в режиме постоянного диалога с жителями, — отмечают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦПК докладе «Алексей Текслер. Эффективный коммуникатор» из серии политических портретов губернаторов новой волны.

Текслер — один из четырёх врио губернаторов, назначенных президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года. Как и многие главы регионов новой волны, он вернулся на родину (родился и первые 16 лет жизни жил в Челябинске) после большого опыта работы в промышленности и в федеральных органах госвласти. С 2013 года и вплоть до назначения врио Текслер работал заместителем, а затем и первым заместителем министра энергетики РФ.

В регионе Текслер сменил так и не завоевавшего особую популярность Бориса Дубровского, которому «не удалось наладить отношения с местными элитами» и проявить себя в сложные для области дни после взрыва в Магнитогорске. А главной проблемой, доставшейся новому главе, эксперты называют экологию — более трети всех выбросов твёрдых частиц в России приходится именно на Челябинскую область.

Стилем работы Алексея Текслера эксперты называют «чрезвычайную открытость» — его прямое общение с жителями как в социальных сетях (в «Инстаграме» количество подписчиков главы Южного Урала уже превысило 100 тысяч), так и в ходе частых поездок в районы области и посещения проблемных объектов. В обиходе челябинских журналистов укоренилось выражение «разворот Текслера» — «совершая ознакомительные поездки по региону, врио главы региона регулярно сворачивает с подготовленного маршрута и заезжает в места, не предусмотренные программой».

Отмечают авторы исследования и заимствованную у главы государства практику передачи подчинённым папок с жалобами и с обращениями жителей.

Среди плюсов и достижений Текслера эксперты выделяют, в частности, быстрое начало формирования собственной команды. Он уже избавился от заметной части правительства Дубровского и запустил проект «Школа молодого лидера».

Активные действия врио губернатора предпринял для сохранения Челябинска как места проведения саммитов ШОС и БРИКС — в этих событиях он видит возможность привлечения дополнительного финансирования на строительство инфраструктурных объектов: будет реконструирован аэропорт, построены новые дороги, проведено благоустройство областного центра.

Текслер также активно приступил к решению проблем дольщиков, выделил деньги на закупку новых автобусов для Челябинска, существенно расширил мероприятия экологического плана и договорился о рекультивации городской свалки.

«Менее чем за три месяца ему удалось продемонстрировать высокую управленческую и публичную эффективность, переформатировать работу областного правительства и наметить решение наиболее острых проблем, — говорится в докладе. — Первые достижения на посту ВРИО вместе с открытой коммуникационной стратегией обеспечили Текслеру высокий уровень симпатий среди населения, что подтверждается социологическими данными».

«Текслер старается соблюсти баланс интересов бизнеса и граждан, делая акцент на экологическую составляющую развития предприятий. Учитывая все эти факторы, на сегодняшний момент можно прогнозировать победу врио в первом туре губернаторских выборов в сентябре 2019 года», — делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, социологические опросы также прогнозируют победу Алексея Текслера в первом туре на выборах в сентябре 2019 года. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за него уже готовы отдать свои голоса 61,4% избирателей, которые намерены участвовать в выборах.