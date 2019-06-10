Зеленский обещал прийти на заседание суда по его указу о роспуске Рады

Киев, , 18:45 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он примет участие в заседании Конституционного суда 11 июня, на котором будет рассматриваться вопрос о законности его указа о роспуске Верховной рады. Об этом Зеленский написал сегодня, 10 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский сразу после вступления в должность президента подписал указ о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов в парламент на 21 июля.

Однако депутат Рады от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что часть парламентариев намерена обжаловать указ Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде. Высшая судебная инстанция заявила, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов Рады на слушаниях 11 июня.

«Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда… Обязательно буду, мы уверены в своей юридической позиции. Но самое главное, что моя позиция как президента, когда я распускал парламент — это есть большой запрос украинского народа», — написал Зеленский.

Он также добавил, что заседание Конституционного суда начнется в 10:00 (время совпадает с московским).