«Единая Россия» в Башкирии выдвинула Хабирова на пост главы республики

Уфа, , 18:38 — REGNUM «Единая Россия» в Башкирии выдвинула кандидатом для участия в предстоящих в сентябре выбора на пост главы республики действующего руководителя региона Радия Хабирова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии по итогам конференции.

Кандидатуру Хабирова поддержало большинство единороссов, принимавших участие в конференции. За него проголосовали 264 из 323 делегатов.

Также в бюллетень были включены еще четыре кандидата — врио вице-премьера и министра ЖКХ Борис Беляев, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, председатель совета регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева.

Всего в конференции приняли участие более 600 человек, в том числе спикер Госсобрания республики Константин Толкачев, главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин, замглавы Приволжского Межрегионального координационного совета партии Леонид Черкесов.

Толкачев подчеркнул, что выборы нужно провести максимально открыто и честно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Башкирии состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года. Согласно региональному законодательству, в выборах могут принимать участие только кандидаты от политических объединений.

До 20 июня партии должны определить кандидатов для борьбы за пост главы республики. До 1 июля региональный избирком принимает документы от кандидатов. Данные кандидатов, включая подписи муниципальных депутатов, будут проверяться до 13 июля. С 10 августа стартует агитационный процесс в СМИ. При этом партии имеют право отозвать своих кандидатов до 2 сентября.

До настоящего времени о намерении участвовать в выборах заявили «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, а также «Партия пенсионеров».