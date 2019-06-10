Правящая партия Италии и партия Brexit объединятся в Европарламенте — СМИ

Рим, , 18:22 — REGNUM Итальянское «Движение 5 звезд» и английская партия Brexit близки к заключению соглашения о сотрудничестве в новом составе Европарламента, передаёт Adnkronos в понедельник, 10 июня.

Партии входили в один альянс (сторонников прямой демократии) и в прошлом составе Европарламента.

Ранее партия Brexit вела переговоры о возможном сотрудничестве со второй правящей партией Италии, «Лигой», однако позже вышла из переговоров, лидер Brexit Найджел Фарадж заявил, что партия Маттео Сальвини пыталась использовать его для собственных политических целей.