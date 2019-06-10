Властям Украины предлагают вернуть «Нафтогаз» под контроль кабмина

Киев, , 18:22 — REGNUM Новому правительству Украины нужно вернуть компанию «Нафтогаз Украины» под свой контроль. Об этом 10 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он напомнил, что сегодня «Нафтогаз» управляется иностранцами из наблюдательного совета.

«У нас «Нафтгазом» управляет даже не кабмин. Под давлением Запада был принят закон, которым управление «Нафтогаза» передано наблюдательному совету, который наполовину состоит из представителей западных компаний, не граждан Украины. Этот совет возглавляет гражданка Британии (Клер Споттисвуд). Они там проводят свою политику. Сколько они там получают (о зарплате — ред.), мы до сих пор не знаем. Они устанавливают очень высокие выплаты персоналу… Я считаю, что новой власти нужно задуматься над тем, чтобы вернуть управление «Нафтогазом» под контроль украинской власти, украинского правительства», — сказал Суслов.

При этом он считает, что с 1 января 2020 года Украину может накрыть серьезный энергетический кризис, «если сократятся объемы транзита, с потерей доходов от транзита».

«Все-таки мы имеем от 2 до 3 млрд долл. в год за транзит газа. Этим нужно заниматься.

Недавно Коболев сказал, что у «Нафтогаза» не хватает денег на оплату закачиваемого сейчас газа и что на это необходимо выделять какие-то средства. Тут должна быть какая-то реакция. Если в газовых хранилищах не будет достаточно объемов газа нас могут ждать серьезные проблемы», — предупредил Суслов.

Кроме того, он удивляется отсутствию денег у самой прибыльной на Украине госкомпании, которая по итогам 2018 года уплатила налогов на $4,437 млрд.

«При смене власти нужно провести серьезный, независимый аудит, чтобы понять, что же там происходит. За прошлый год за счет повышения тарифов для населения «Нафтогаз» был суперприбыльным. Он — самая доходная компания в Украине. По своему отчету, она заплатила в бюджет 118 млрд грн налогов и дивидендов. Фактически это значит, что, повысив тарифы на газ для населения, украинские власти ввели абсолютно незаконный налог на потребление газа населением. А это значит, что тарифы могут быть снижены», — подытожил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года правительство Украины передало «Нафтогаз» в управление наблюдательному совету, который состоит из иностранцев. 22 ноября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в новый состав наблюдательного совета «Нафтогаза» вошли Клэр Споттисвуд (Великобритания), Брюно Лескер (Франция), Амос Хохштейн (США), Стив Хейсом (Канада), Александр Гриценко, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).

По словам Гройсмана, Споттисвуд участвовала в создании газового рынка Великобритании, Бруно Лескер работал на руководящих должностях в компании Gaz de France.