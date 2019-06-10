Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Казахстан откроет посольство в Таллине

Политика

Соответствующая нота о намерении направлена в МИД Эстонии

Таллин, 10 июня 2019, 18:18 — REGNUM  Министерство иностранных дел Эстонии получило ноту от Казахстана о намерении открыть в Таллине свое посольство, сообщает новостной национальный вещатель rus.eer.eeсо ссылкой на заявления пресс-секретаря МИД Сандры Камиловой.

По словам секретаря, со своей стороны Эстония приветствует данное решение казахстанского руководства.

Дипломатические отношения между Эстонией и Казахстаном были установлены в 1992 году. Эстонское посольство действует в Нур-Султане с 2011 года.

До этого момента в Прибалтике посольство Казахстана располагалось только в литовской столице Вильнюсе, а консульские отделения располагались в Клайпеде, Риге и Таллине.

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Политическая жизнь Эстонии
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