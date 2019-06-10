Зеленского призвали «закрыть тему Донбасса» до завершения выборов

Киев, , 18:14 — REGNUM «Сегодня администрации президента Украины не выгодно демонстрировать определенность в вопросе Донбасса». Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«А зачем сейчас определенность если можно и дальше иронически издеваться над старым политическим классом, над Верховной Радой Украины? Когда будет полное изменение и обновление политического класса, когда будет новая Верховная рада, когда будет у президента политическая база, тогда можно будет поднять более серьезные и глубокие вопросы, связанные с войной и миром, реализацией минских соглашений, ситуацией на Донбассе и т.д.», — пояснил Карасев.

По его словам, пока все инициативы по Донбассу будут озвучивать президентский пресс-секретарь Юлия Мендель и представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, второй президент Леонид Кучма. При этом Карасёв сообщил, что президентская команда полностью переигрывает парламент Украины.

«Пока стилистически, лингвистически и тактически президентская команда переигрывает Верховную Раду и старую политическую элиту… Стилистика президента легкая, веселая, ироничная и хорошо воспринимается публикой, зрителем. Постмодернистская культура — это культура удовольствия, а не менторства и учительства», — добавил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Зеленский заявил о планах Киева активизировать минский процесс и «нормандский формат» для решения конфликта на Донбассе. При это он заверил, что Киев не собирается «торговать территорий и суверенитетом Украины».

«Как вы знаете, я встречался с нашими партнерами из США, с партнерами из Франции, Германии, другими партнерами стран Евросоюза. Мы обсуждали очень важный вопрос для каждого из нас, для каждого украинца это — прекращение войны на Донбассе. У нас есть общая позиция: возобновление наших переговоров по вопросу Донбасса в «нормандском формате» и разблокирование минского процесса», — сказал Зеленский.

Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донбасса.

«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — рассказал Сайдик. Он считает, что снятие блокады станет «большим прорывом» для интеграции Донецка и Луганска с Украиной.

Кроме того, Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» норму «не стрелять в ответ».

В свою очередь, 6 июня экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил президентскую команду в готовности «капитулировать» перед Кремлем. Таким образом Порошенко прокомментировал инициативу Кучмы снять экономическую блокаду с отдельных регионов Донбасса и ввести запрет украинским солдатам вести по противнику ответный огонь.

Он призвал администрацию президента провести в отношении Кремля «красные линии», которые ранее были «написаны кровью украинских солдат», «за которые нельзя переходить, за которыми наступает капитуляция». «Ничего общего с миром капитуляция не имеет», — сказал Порошенко.