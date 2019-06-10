Суд может признать законным роспуск Зеленским Рады — эксперт

Киев, , 17:54 — REGNUM Конституционный суд Украины может принять «соломоново решение» и не запрещать проведение досрочных парламентских выборов. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Конституционный суд может принять «соломоново решение» и досрочные выборы будут. Вдруг не будет досрочных выборов, будут календарные выборы. Все равно сейчас такой тренд, что широкая публика и электорат не воспринимают старый политический класс и пока связывают большие надежды с новой командой, с так называемыми новыми лицами… Будет успех президента, будет успех Украины. Это не значит, что его уже нужно критиковать», — считает Карасёв.

По его словам, жёсткое обращение президента Владимира Зеленского к Верховной раде должно показать, что «указ о роспуске Верховной рады был правильным».

«Это подтверждение правоты президента накануне слушаний в Конституционном суде, сопротивления парламента и многих политических сил, которые считают, что этот указ был неконституционным, незаконным, хотя и готовятся к выборам. Таким троллингом, иронией и сарказмом в выступлении президент делает акцент на дискредитации парламента… Задача президента — подчеркивать никчемность не столько Верховной рады, сколько всего старого политического класса, который засел в окопах Верховной рады», — добавил Карасёв.

Он считает, что многие украинские политики остались в культуре модерна, которая наводит на граждан скуку.

«Политически и стилистически президент прав, потому что надо привыкать к новой стилистике, новой политической культуре. Она постмодернистская, ироническая, сатирическая, саркастическая и т.д. В то время, когда наш политический класс живет в культуре модерна, пафоса, патетики и т.д., что взывает скуку», — рассказал Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент Зеленский в ироничной форме поблагодарил депутатов парламента за то, что они не приняли ни один из предложенных им президентских законопроектов.

«Спасибо. Спасибо, что своим «плодотворным» трудом доказываете всей стране: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой — продолжаете прогуливать и «кнопкодавить»… Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — сказал Зеленский.

Напомним, 4 июня КСУ сообщил, что 11 июня рассмотрит жалобу отдельных депутатов парламента на указ Зеленского о роспуске Рады.