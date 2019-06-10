Владимир Путин сменил российского посла в Сербии

Москва, , 17:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Чепурина с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Сербии, которую он занимал с 2012 года. Соответствующий указ опубликован 10 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на должность посла в Сербии нынешнего директора 4-го Европейского департамента МИД России Александра Боцан-Харченко.

Информация о готовящейся смене российского посла появлялась в сербских СМИ ещё в октябре минувшего года, при этом официально она до последнего времени не подтверждалась.

Александр Боцан-Харченко в 2004—2008 годах работал специальным представителем МИД России на Балканах, принимал участие в работе Совета по установлению мира, который занимался проведением в жизнь Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине. Был представителем России в составе «тройки» международных посредников (наряду с дипломатами Евросоюза и США) во время переговоров по Косово. В 2009—2014 годах работал послом России в Боснии и Герцеговине.

В Сербии эксперты, комментировавшие ожидаемое назначение Боцана-Харченко, характеризовали его как одного из лучших специалистов по региону в российском внешнеполитическом ведомстве и «человека решений, которого направляют туда, где имеют место определённые проблемы».

Не исключалось, что смена российского посла связана со всё более усиливающимся давлением Запада на Белград и намерениями Москвы противостоять этому.