Петербургская ОСК хочет отправить в Арктику ледоколы с казино

Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Глава корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в настоящее время необходимо развивать арктическое круизное судостроение в России. По его словам ОСК уже разработала проекты таких лайнеров. Об этом сообщает Агентство бизнес новостей.

Обязательно вертолетная площадка, ледокольный корпус, ледовый пояс, который позволяет вмораживаться во льды, пятизвездочные интерьеры, сделанные под искушенных заказчиков, это общественные зоны с казино, но только если разрешат. Эта та тема, которую нужно согласовывать и уточнять законодательство, — рассказал Рахманов о том, что будет на борту таких лайнеров в интервью ОТР.

Как сообщает Рахманов, казино на борту поможет окупаемости и привлечет другой контингент к круизам в Арктику.

Такой «Лас-Вегас» на воде, по словам главы корпорации, будет рассчитан на 350 пассажиров. Стоимость одного лайнера, который будет выполнен по всем канонам полноценных пятизвездочных гостиниц, будет составлять 250−300 млн евро.

Напомним, председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации является бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он занял эту должность 25 декабря 2018 года.