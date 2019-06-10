Единороссы не хотят жертвовать собой ради партийного бренда – политолог

Москва, , 17:58 — REGNUM Решивший баллотироваться в Московскую городскую думу кандидат становится уязвимым, если его выдвигает партия «Единая Россия», считает политолог Константин Калачёв. Об этом он заявил 10 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что единороссы-кандидаты в депутаты Мосгордумы зарегистрировались как самовыдвиженцы.

«Эта тактика, смысл которой в том, чтобы получить большинство, а не жертвовать собой ради партийного бренда. Партийный бренд «Единая Россия» в Москве не очень популярен, чего уж там. По факту рейтинг этой партии в Москве ниже среднероссийского, — сказал Калачёв. — На самом деле понятно, что в Москве очень легко провести кампанию «Голосуй за всех, кроме единороссов». Но «Единая Россия» не готова сделать оппозиции такой подарок. Партийный бренд либо добавляет, либо убавляет, а антирейтинг бренда «Единая Россия» тянет вниз, и кандидат от единой России становится уязвимым, отвечая за грехи партии».

При этом эксперт отметил, что решение единороссов идти на выборы в качестве самовыдвиженцев действительно может повысить их шансы на избрание.

«Избиратели хотят от кандидата следующего: чтобы они его знали и чтобы он был способен решать их проблемы, — сказал Калачев. — А полезность кандидата определяется его способностью взаимодействовать с властью. То есть избиратели могут проголосовать за оппозицию, если есть ярко выраженная оппозиционная общегородская повестка, а её нет. Есть лишь повестки отдельных округов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Мосгордума утвердила дату проведения выборов депутатов столичного парламента седьмого созыва на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление было принято в ходе её итогового заседания.

«Московская городская дума постановляет: назначить выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва на 8 сентября 2019 года», — представил проект закона депутат Александр Семенников («Единая Россия»).

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