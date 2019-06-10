Первый успех России: политолог о событиях в Молдавии

Кишинёв, , 17:14 — REGNUM Впервые за долгое время Россия добилась промежуточного успеха на молдавском направлении, именно роль России была ключевой для начала демонтажа режима олигарха Плахотнюка, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 июня, политолог Александр Ангели, комментируя события в Молдавии.

Как сообщалось ранее, в Молдавии через три месяца после выборов сформировано коалиционное правительство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве готовы работать с новым правительством Молдавии.

«Нынешнее развитие событий в Молдавии можно впервые за много лет назвать, пусть промежуточным, но значимым успехом России на этом направлении. После целой череды унижений, провалов и беспомощности Москва выступила эффективным игроком на молдавском политическом поле. Уже можно сказать, что именно роль России оказалась ключевой в начале демонтажа русофобского режима олигарха Владимира Плахотнюка. Свою роль, конечно, сыграло и то, что в данном случае интересы России совпали с интересами Запада, а также с острым желанием подавляющего большинства молдавского общества избавиться от криминального режима.

Что сейчас происходит в Молдавии? Партия социалистов, которая в течение многих лет формально считалась партнером Москвы, но была на крючке Плахотнюка и действовала в его интересах и под полным его контролем, провела блицкриг и выступила против Плахотнюка. Создана ситуативная коалиция социалистов с антиолигархическими силами. Избран спикер парламента, утверждено правительство с антиолигархической и не геополитизированной программой. Скорее всего, после освобождения государственной системы от влияния олигарха Плахотнюка пройдут свободные досрочные выборы.

Удар, скоординированный Москвой, был нанесен столь выверено, точно и вовремя, что стал смертельным для режима Плахотнюка. Его агония еще продлится какое-то время, не исключена и попытка дестабилизации, и даже гражданские столкновения. Но Плахотнюк обречен. Сейчас он пытается найти опору в лице США, снова включив русофобскую шарманку, хотя еще неделю назад вел разыгранные Москвой закулисные переговоры о федерализации и был согласен на секретные соглашения ради удержания власти. Но фарш олигархического режима не провернуть назад. Игра для него закончена», — отметил Александр Ангели.