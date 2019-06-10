Членство в «Единой России» стало «поцелуем смерти» для политиков — мнение

Москва, , 17:13 — REGNUM На выборах в Московскую государственную думу слово «самовыдвиженец» становится синонимом словосочетания «член «Единой России», считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что единороссы решили пойти на выборы депутатов Мосгордумы как самовыдвиженцы.

«Можно говорить уже не о токсичности бренда «Единая Россия», а о фактическом поцелуе смерти, — сказал Кагарлицкий. — Кроме того, если бы на выборах в Мосгордуму выдвинулось, условно, 45 единороссов и один самовыдвиженец, то он мог бы восприниматься как реальный самовыдвиженец. Но когда вы выдвигаете 45 единороссов-самовыдвиженцев, само слово «самовыдвиженец» становится синонимом словосочетания «Единая Россия». Всякий, у кого значение IQ выше, чем у табуретки, поймёт, что эти так называемые самовыдвиженцы на самом деле единороссы».

Результат, по мнению Кагарлицкого, будет соответствующий — бренд самовыдвиженца будет загублен так же, как ранее был загублен бренд «Единая Россия».

«Каждый единоросс в отдельности думает, что он прокатит за счёт других. То есть каждый в отдельности думает, что остальные пойдут от «Единой России», а он один умный, пойдёт как самовыдвиженец и проскользнёт на их фоне. Но поскольку так думают все одинаково, то все единороссы одномоментно превращаются в самовыдвиженцев. И вся хитрость пропадает. Как говорится, вы можете спрятать иглу в стоге сена, но что, если у вас гора иголок, а сена вообще уже не осталось?» — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным сайта Московской избирательной комиссии, кандидаты в депутаты Московской городской думы зарегистрировались как самовыдвиженцы. Так как самовыдвиженцы идут представители «Единой России» и других партий и депутатских объединений. Всего по состоянию на 10 июня выдвинулись 82 кандидата.

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