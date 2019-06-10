Зеленский намерен отправить в отставку всех губернаторов

Киев, , 17:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих глав регионов. Об этом сообщила на брифинге 10 июня пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Позиция президента заключается в том, что все главы областных государственных администраций должны быть уволены», — приводит её слова Интерфакс-Украина.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Украины одобрило увольнение с занимаемых должностей 13 губернаторов.

В частности, как сообщалось, кадровые перестановки ожидаются в руководстве Запорожской, Львовской, Волынской, Иваново-Франковской, Киевской и Черниговской областей, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

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