Эксперт рекомендует властям Украины решать проблемы с газом летом

Киев, , 16:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может дать директивы главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и внефракционному депутату Юрию Бойко на заключение нового газового контракта с российским «Газпромом». Об этом 10 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

«Бойко с Медведчуком съездили. «Газпром» согласился продавать. Давайте договариваться. Не хочет Зеленский, чтобы не вызвать на себя шквал критики со стороны праворадикалов, давайте директивы Бойко и Медведчуку. Пусть они едут и договариваются. Зимой, когда станет холодно, когда начнутся перебои или сокращения транзита, тогда нам будет не до переговоров. Тогда этот вопрос придется решать в авральном порядке. Лучше решить это все сейчас пока жарко, пока +35 на улице», — советует Землянский, комментируя газовые переговоры Бойко и Медведчука с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером.

При этом он заметил, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге представители «Газпрома» не называли конкретную цену, по которой готовы продавать газ Украине.

«На переговорах в Петербурге речь не шла о конкретной цене. Скидка мне не совсем понятна. Речь вообще должна идти о новом контракте… У нас в качестве индикатора есть европейский рынок. Вопрос цены — вопрос уже предметных переговоров, когда садится делегация, получившая директивы, тогда начинаются переговоры относительно цены. С таким же успехом Миллер мог пообещать 50% скидки. Он же не сказал от чего», — добавил Землянский.

Кроме того, эксперт напомнил, что Киев диверсифицировал поставки природного газа, в частности Украина может закупать газ как на европейских биржах, так и напрямую у «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня внефракционный депутат, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. В России политики провели встречу с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, на которой обсудили возможности поставки российского газа на Украину.

По словам Миллера, «Газпром» готов предоставить Украине скидку в 25% на газ. Он считает, что Кремля заключение прямого контракта на поставку российского газа важнее контракта на транзит голубого топлива через украинскую газотранспортную систему.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем сейчас», — сказал Миллер.

Напомним, 7 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что сегодня «Нафтогазу» выгоднее закупать природный газ на европейских биржах, чем со «скидкой» у российского «Газпрома».

"Нафтогаз сейчас покупает газ дешевле в Европе, чем Газпром предлагает «со скидкой»… Напомню господину Миллеру, что Газпром с апреля 2018 года не выполняет свои контрактные обязательства по поставке газа в Украину. И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим Газпром заплатить за это сотни миллионов долларов. Так что даже не нужны ваши причудливые «скидки», просто выполняйте контракт и решения международных судов», — отметил Витренко.

По его словам, «Газпром» уже предлагал «Нафтогазу» подобную скидку на газ.

«Для электората Бойко и Медведчука могу прямо сказать — нам это тоже предлагали, мы отказались, потому что это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации Нафтогаза на двусторонних переговорах с Газпромом, это предлагал Газпром. Так что ничего уникального в предложениях Бойко и Медведчуку нет, никакой «дешевый газ» из России они не привезут», — добавил Витренко.