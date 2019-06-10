Собянин формирует в Мосгордуме собственный беспартийный блок — политолог

Москва, , 16:57 — REGNUM На выборы в Московскую городскую думу мэр столицы Сергей Собянин формирует собственный надпартийный блок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

Именно это обстоятельство объясняет, по его мнению, почему члены партии «Единая Россия» регистрируются на предстоящие выборы в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев. Политолог сообщил о двух причинах этого явления.

«Выборы одномандатные, по округам. Поэтому партийность здесь не первична. Это первое. Второе — мы имеем целую группу кандидатов, которые не входят в ЕР, не входили в неё раньше и поддержаны Сергеем Собининым. Это так называемый «собянинский блок». Он не партийный, и он не ассоциируется у граждан с какой-то партией. Поэтому некоторые кандидаты от ЕР идут в качестве «собянинского блока». Плюс некоторые кандидаты, один точно, были не поддержаны партией», — рассказал политолог.

При этом «собянинский блок» является надпартийной структурой, который объединит в себе не только членов «Единой России».

«Собянин шёл на выборах самовыдвиженцем. Поэтому члены его блока тоже идут по его стопам. К тому же многие из членов его блока являются беспартийными», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд членов фракции «Единая Россия» в Мосгордуме шестого созыва предпочли зарегистрироваться на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженцев.

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