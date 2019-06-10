У Зеленского нет «красных линий» в отношениях с МВФ — эксперт

Киев, , 16:39 — REGNUM Сегодня для новой украинской власти нет «красных линий» в отношениях с Международным валютным фондом, что позволяет Киеву полностью пересмотреть условия сотрудничества, в частности, согласовать вопрос снижения тарифов. Об этом 10 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

«Нужно и можно менять условия меморандума, брать на себя другие обязательства. Нужно брать на себя обязательства по стабилизации инвестиционного климата, а не по выдаиванию из населения последних денег», — подчеркнул Землянский.

Он напомнил, что правительство Владимира Гройсмана давно могло принять постановление и стабилизировать цены на газ для граждан «на уровне 4000 (150 долл.) за 1 тыс. кубометров». Эксперт считает, что премьер необоснованно обвиняет «Нафтогаз Украины» в росте цен на газ.

«Вроде не он в 2016 году принимал постановление о повышении тарифов на газ», — подметил Землянский.

По его словам, именно правительство Украины установило для украинцев самые высокие тарифы на газ в Европе, если сравнивать реальные доходы граждан.

«Тот уровень тарифов, о котором мы говорим, он с социально-экономической точки зрения, с точки зрения доходов населения — неподъемен. Нам постоянно вдалбливают одну вещь: у нас самые низкие тарифы… Но никто не считает и не сравнивает с доходами. Всегда считают по паритету покупательной способности, сравниваем тарифы и доходы, получаем, что в Украине самые высокие тарифы на газ, если сравнивать с доходами граждан», — пояснил Землянский.

При этом он напомнил, что МВФ не требовал от Киева повышать тарифы на газ в 12 раз.

«МВФ давно не экономический, а политический инструмент… Если вы на них живете и других источников дохода нет, то, естественно, это будет кабала. Вы рассчитываете только на новые кредиты, чтобы частично погасить старые, частично снова проесть… МВФ не требовал повышения, МВФ требовал выровнять тарифы», — напомнил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман пообещал снизить цены на газ в июне до 8000 тыс. грн ($294) за 1 тыс. кубометров, а в июле — до 7700 грн ($283).

Он сообщил, что сегодня в некоторых областях Украины цены на газ выросли до $323 за 1 тыс. кубометров газа на фоне падения цен на газ на европейском рынке.

«По некоторым регионам Украины они накрутили цену до 8800 грн… Ожидаю, что уже в июне они изменят цену на газ и в июле дадут прогноз по снижению цен на газ… В июне газ должен стоить около 8 тыс. грн, в июле — 7700, а не 8800 грн. Это тот коридор (7,7−8 тыс. грн), который сегодня полностью отвечает рыночной цене», — считает Гройсман.

При этом он напомнил, что именно его правительство решило выполнить условие меморандума с Международным валютным фондом о повышении цен на газ, в результате чего с 2014 года цена «голубого топлива» возросла в 12 раз.

Напомним, с 1 июня «Нафтогаз» повысил цену на природный газ для населения на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен/куб. м (с НДС). В частности, «Нафтогаз» разослал газораспределительным компаниям проект, которым обязал увеличить цену на газ на 4,6% или до 8600 гривен ($316) за 1000 куб. м.