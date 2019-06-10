В Екатеринбурге назвали стоимость опроса о храме Святой Екатерины

Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM Опрос о судьбе храма Святой Екатерины будет стоить около 32 млн рублей. Об этом заявил глава горизбиркома Илья Захаров на встрече рабочей группы по вопросу храма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Захарова, только печать бумажных материалов для опроса будет стоить 500 тысяч рублей. Сам же опрос выйдет в 32 млн рублей, уверен глава комиссии.

Варианты для опроса глава города Александр Высокинский пока предложил не трогать. Но депутат гордумы Алексей Вихарев, тем не менее, призвал обсудить, стоит ли оставить сквер как вариант для голосования. Однако эта тема не перешла в разряд обсуждаемых.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский упомянул, что грядущий опрос о судьбе храма Святой Екатерины может состоять из трёх-четырёх или даже из двух вариантов. Пока что архитекторы выбрали шесть площадок, годных для размещения религиозного объекта.

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