Киев толкают на войну в Молдавии, Литва ищет «агентов Кремля»: Радио REGNUM

Москва, 10 июня 2019, 17:00 — REGNUM
- Литовских предпринимателей обвинили в работе на армию России;
- Киев призвали «навести порядок» в Молдавии;
- Лукашенко поручил не превращать Минск в «систему заборов»;
- Информация о бедняках в России будет поступать автоматически;
- Ростовская область поможет жителям Донбасса с поиском работы.
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