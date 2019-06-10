Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Киев толкают на войну в Молдавии, Литва ищет «агентов Кремля»: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00

Киев толкают на войну в Молдавии, Литва ищет «агентов Кремля»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 10 июня 2019, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1555.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран «открестился» от С-400, Сирия вновь под прицелом: Радио REGNUM

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