Вице-президент Индонезии отмечает праздник Лебаран с семьей

Джакарта, , 16:27 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла воспользовался праздником Лебаран, чтобы провести время с семьей и внуком Юсуфом Ибрагимом, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что, проводя время с семьей, Юсуф Калла запрещает близким «погружаться» в мобильные телефоны, чтобы вся семья могла общаться друг с другом.

«Наслаждаться отдыхом с семьей, детьми и внуками — это самый счастливый момент для Юсуфа Каллы, который очень занят заботой о стране. Юсуф Ибрагим, самый младший внук вице-президента, которому всего 4 месяца, является его особым другом», — написал пресс-секретарь вице-президента Индонезии Хусейн Абдулла в своем аккаунте в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии отмечают праздник Лебаран, день окончания священного и мусульман месяца Рамадан и соответственно поста. В течение недели все государственные учреждения и большинство фирм закрываются. Жители страны отправляются навестить своих родственников.

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