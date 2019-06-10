Новый КоАП предполагает предупреждение как наказание

Москва, , 16:05 — REGNUM Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает новое наказание — «предупреждение», передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Общим правилом должно стать назначение гражданам административного наказания в виде предупреждения за впервые совершенные административные правонарушения, не являющиеся грубыми, при отсутствии отягчающих обстоятельств, отмечают авторы новой концепции КоАП, опубликованной на сайте правительства РФ.

Предупреждение может быть также назначено совершившему административное правонарушение (кроме грубого административного правонарушения) индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, являющемуся в том числе субъектом малого или среднего предпринимательства, а также их работникам в случае замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение, указали авторы.

Таким образом в правительстве РФ намерены сократить число граждан, привлекаемых к административной ответственности в виде наложения административного штрафа, «реализации принципа гуманизма, обеспечения превентивной функции законодательства об административных правонарушениях».

Законопроект о праве сотрудников полиции выносить предупреждения находится на рассмотрении Госдумы. Поправки вносятся в закон «О полиции».

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