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Уволился заммэра Ярославля Александр Асриянц

Политика

Он снова стал «советником»

Уволился заммэра Ярославля Александр Асриянц
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Александр Асриянц

Ярославль, 10 июня 2019, 16:02 — REGNUM  Заместитель мэра Ярославля Александр Асриянц покинул свой пост. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в мэрии города.

В начале июня Асриянц перешел на должность советника мэра города. Причины этого не разглашаются. Как сообщало ранее ИА REGNUM, городские власти долго отрицали работу Асриянца на посту заммэра Ярославля, называя его «советником». При этом он подписывал документы как заместитель мэра. Такая же должность значилась в сводной декларации о доходах чиновников мэрии за 2018 год.

Александра Асриянца называют самым влиятельным членом команды нынешнего мэра Ярославля Владимира Волкова.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Волков привел в мэрию Ярославля чиновников-миллионеров

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