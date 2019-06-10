В РФ стало электорально невыгодно быть членом «Единой России»?

Москва, , 16:23 — REGNUM У поведения членов «Единой России», решивших идти на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы, может быть два объяснения, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он рассказал 10 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Я могу выстроить несколько возможных интерпретаций, — объяснил он. — Один вариант сугубо позитивный. Люди хотят заручиться доверием как личностные политики, а не просто прошедшие по бренду партии. Стремятся к большему доверию избирателей и большей близости с ними. Второй вариант — это общевыборная тактика, чтобы не было негативной реакции на бренд «Единой России». Обращаю ваше внимание, что, кстати, и Путин выдвигался в президенты РФ не от «Единой России». Собянин тоже выдвигался [на пост мэра столицы РФ] не от «Единой России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Москве дан старт избирательной кампании кандидатов в депутаты столичного парламента седьмого созыва. Как на заседании столичного парламента пояснил председатель комиссии по законодательству Александр Семенников («Единая Россия»), избирательная кампания стартует после публикации соответствующего постановления, одновременно начинается сбор подписей избирателей, который продлится в течение 30 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве стартовала избирательная кампания по выборам в Мосгордуму