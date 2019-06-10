Крупные компании США запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei

Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Ряд крупных компаний США и Южной Кореи запретил своим сотрудникам общаться с их коллегами из Huawei. Об этом 10 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.

Соответствующее объявление сделали Intel, Qualcomm, InterDigital Wireless и южнокорейский сотовый провайдер LG Uplus. Издание отмечает, что неформальное общение подобного рода является обычной практикой на различных международных встречах экспертов, в рамках которых устанавливаются технологические стандарты. Некоторые эксперты считают, что эти меры могут негативно сказаться на скорости развёртывания сетей стандарта 5G.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что МИД КНР назвал действия властей США в отношении Huawei позорными и аморальными. Глава китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан отметил, что государственный секретарь США Майкл Помпео лжёт о Китае в своих заявлениях.

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