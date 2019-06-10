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Президент Казахстана рассказал о способах решения социальных проблем

Политика

Президент республики считает, что Казахстану необходимо отказаться от расходов на крупные имиджевые проекты

Нур-Султан, 10 июня 2019, 16:03 — REGNUM  Задачей правительства и парламента Казахстана в сфере социальной политики является создание условий для продуктивного и эффективного труда. Об этом 10 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с журналистами, сообщает агентство «Казинформ».

"Мы не можем поступающие доходы в бюджет просто раздавать и раздавать, порождая тем самым соответствующие настроения среди людей», — отметил глава государства.

По его мнению, власти Казахстана должны привлекать инвестиции для развития экономики страны, что позволит решить проблемы и в социальной сфере. Казахстану необходимо отказаться от расходов на крупные имиджевые проекты, считает Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня по итогам выборов президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с журналистами. По его словам, борьба с коррупцией является одной из его приоритетных целей.

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Политическая жизнь Казахстана
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