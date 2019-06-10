В Астрахани официально зарегистрировали нового кандидата в губернаторы

Астрахань, , 15:56 — REGNUM В избирательную комиссию Астраханской области 10 июня поступило заявление от четвёртого претендента на пост губернатора. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.

Документы о выдвижении подал индивидуальный предприниматель Александр Михайлов. Он пойдёт на выборы в порядке самовыдвижения. Александр Михайлов был депутатом пятого созыва областной думы от партии «Справедливая Россия».

Партия КПРФ в качестве своего кандидата в губернаторы решила выдвинуть депутата Госдумы Николая Арефьева. Также включиться в предвыборную гонку может депутат Госдумы Олег Шеин — на конференции регионального отделения «Справедливой России» он заявил, что партия выдвинет своего кандидата.

Как уже сообщало ИА REGNUM, избирком уже принял документы от трёх кандидатов губернаторы — врио губернатора Игоря Бабушкина, а также Германа Даниленко и Игоря Гурбо. Все они — самовыдвиженцы.

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