Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM Опрос о судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может содержать лишь два варианта для размещения объекта. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на заседании рабочей группы по храму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр напомнил, что архитекторы пока оставили шесть потенциальных площадок для строительства. Тем не менее такое количество будет избыточно, считает градоначальник. Было бы разумно оставить три или четыре варианта для выбора или же вовсе ограничиться двумя альтернативами.

Пока что Высокинский планирует встретиться с инвесторами проекта и представителями епархии.

«К концу недели или началу следующей мы получим список площадок, который всех устраивает — и церковь, и меценатов», — сказал мэр.

Напомним, первая встреча рабочей группы по судьбе храма Святой Екатерины прошла 3 июня. Тогда участники так и не смогли договориться, нужно ли оставить вариант со сквером у Театра драмы в грядущем опросе горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: «Храмовую группу» в Екатеринбурге усилили протестующими

Читайте развитие сюжета: В Екатеринбурге назвали стоимость опроса о храме Святой Екатерины