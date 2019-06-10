Официальная газета Рады извинилась за высказывание своего журналиста

Киев, , 15:59 — REGNUM Редакция парламентской газеты «Голос Украины» принесла извинения по поводу высказываний своего журналиста Василия Чепурного, сообщило 10 июня издание Strana.ua.

«Официальное издание Верховной рады Украины, никогда не разделяло и не разделяет позиции о предвзятом отношении к лицам, основанным на расовой, национальной или религиозной принадлежности», — сказано в сообщении.

В газете отметили, что высказывания Чепурного не совпадают с редакционной политикой издания, а также пообещали рассмотреть вопрос увольнения журналиста.

Напомним, ранее Василий Чепурной разместил на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором возмутился тем, что по списку президентской партии «Слуга народа» в Раду может пройти первый чернокожий депутат, спортсмен Жан Беленюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал скандальные записи в социальных сетях, сделанные консулом Генерального консульства Украины в Гамбурге Василием Марущинцем. В результате чиновника уволили с дипломатической службы.

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