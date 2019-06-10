В Нацбанке Украины случился конфликт из-за учетной ставки

Киев, , 15:42 — REGNUM Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин раскритиковал решение регулятора оставить учетную ставку на уровне 17,5%.

С таким заявлением Данилишин выступил сегодня, 10 июня, отдельно отметив, что Совет НБУ никак не принимает участия в установлении учетной ставки, «что расходится с практикой ряда центробанков мира», передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономист заявил, что утверждения Нацбанка Украины о том, что внутренний спрос продолжал стремительно расширяться и распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга являются «недостаточно убедительными».

По его мнению, значение учетной ставки 17,5% является «слишком высоким» в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляции.

Данилишин отметил, что такая ставка свидетельствует о том, что пока правление НБУ «проводит достаточно жесткую монетарную политику и ее смягчение переносится».

Отметим, что Нацбанк высказывания главы Совета НБУ пока что не прокомментировал.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых. До этого, в апреле, украинский Нацбанк снизил учетную ставку на 0,5% впервые за два года, и многие эксперты ожидали очередного снижения. Однако НБУ утверждает, что инфляционные риски усилились, поэтому снижения не будет.