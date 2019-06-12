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«Проблему северных территорий» создали в 1951-м американцы

Политика

По «логике» Токио Япония в 1951 году от Курил отказалась в пользу… марсиан. Не стыдно ли, право, «взрослым дядям» десятилетиями заниматься казуистикой на грани абсурда?

«Проблему северных территорий» создали в 1951-м американцы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Японские притязания на Курилы

Сан-Франциско, США, 12 июня 2019, 06:11 — REGNUM  Японская так называемая ими «проблема северных территорий», содержащая необоснованные претензии на российские Курилы, не есть что-то естественное, а является результатом тщательно проработанной закладки, внесенной дипломатией США. Как Вашингтону удалось это сделать, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

В 1951 году на Сан-Францисской конференции политическими директивами от советского руководства требовалось добиваться поправок по территориальному вопросу. Мероприятие в Сан-Франциско планировалось как конференция по мирному договору с Японией, но СССР не мог согласиться с тем, как оно было обставлено. Американцы попытались обойти интересы Китая, решив все вопросы без его представителя, и нарушали собственные обязательства, отказываясь признать суверенитет СССР над территориями южного Сахалина и Курильских островов. Конечно, в таком виде проект мирного договора СССР устроить не мог, о чем и заявил посол СССР в США Андрей Громыко.

Как же Вашингтону удалось отменить собственное решение, предав вчерашнего союзника по антигитлеровской коалиции?

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Как американцы создавали для СССР японскую «проблему северных территорий»».

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