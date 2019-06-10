В Переславле Ярославской области увольняется заместитель главы по ЖКХ

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:35 — REGNUM В Ярославской области заместитель главы администрации Переславля-Залесского по ЖКХ Александр Евстигнеев увольняется со своей должности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евстигнеев уходит с 14 июня. Информацию об этом подтвердили в управлении делами и кадрами администрации Переславля. Александр Евстигнеев написал заявление об уходе по собственному желанию. Во время подготовки к отопительному сезону глава Переславля Валерий Астраханцев остается без профильного заместителя.

Александр Евстигнеев ранее работал заместителем главы администрации Переславского района. Пост замглавы по ЖКХ Переславля он занял после ухода с этой должности Виталия Леженко, который теперь работает в Ярославле.

За последние два года ситуация в ЖКХ в Переславле-Залесском стремительно ухудшалась. Теплоснабжающие организации города продолжают наращивать долг за газ, на сетях происходит множество аварий.

Правительство Ярославской области выделило Переславлю почти 100 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Половину этой суммы планируется потратить на подготовку и начальный этап строительства новой котельной в Чкаловском микрорайоне. Там сейчас работает котельная ООО «МЭС», директор которой заявил, что планирует демонтировать котельную в течение лета 2019 года. Построить за это время новую котельную невозможно. Таким образом, подготовка к отопительному сезону 2019−2020 в Переславле-Залесском остается под вопросом.

На этом фоне Александр Евстигнеев решил сложить полномочия заместителя главы Переславля по ЖКХ. Кто займет эту должность, пока неизвестно. Также по информации источников ИА REGNUM, свой пост может покинуть директор единой теплоснабжающей организации Переславля МУП «Теплосервис» Владислав Клыков. В администрации эту информацию пока не подтверждают.

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