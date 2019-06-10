Премьер Италии заявил, что не намерен слушаться Сальвини

Рим, , 15:34 — REGNUM Если партия «Лига» хочет конвертировать двукратный рост своего рейтинга во власть, она должна инициировать досрочные выборы, заявил в интервью Corriere della Sera в понедельник, 109 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Выборы в Европарламент, или, как назвал это Конте, «общеевропейские консультации», не имеют прямого отношения к итальянской коалиции, она остается прежней, подчеркнул премьер.

На выборах в Европарламент «Лига» набрала в Италии 34% голосов, вдвое улучшив свой результат в сравнении с национальными выборами марта 2018 года и вдвое обогнав коллег по коалиции из «Движения 5 звезд».

При этом в правительстве «Лиге» принадлежит лишь треть постов, поскольку в 2018 году результаты выборов были «зеркальными» (33% у «Движения» и 17% у «Лиги»), пост премьер-министра занимает нейтральная фигура.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини ранее дал понять, что готов не инициировать досрочные национальные выборы, если программа работы нынешнего правительства будет приближена к программе «Лиги».

По другому сценарию в случае прекращения существования нынешней коалиции Италию ждут досрочные выборы, победу на которых, по данным социологов, одержат правоцентристские партии (Сальвини, партия Сильвио Берлускони и «Братья Италии»), новым премьер-министром станет лидер «Лиги».