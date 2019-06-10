Фильм с участием Зеленского используют в политических игрищах — СМИ

Киев, , 15:39 — REGNUM Группа «1+1 медиа» обвинила Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в намеренном затягивании процесса возобновления прокатного удостоверения сериала «Сваты», в котором снимался президент Украины Владимир Зеленский. Текст обращения опубликовало 10 июня информационное агентство УНИАН.

В документе сказано, что после решения суда о возобновлении удостоверения, фильм внезапно отправили на дополнительную экспертизу.

«После неформальных переговоров с окружением главы Госкино Филиппа Ильенко стало очевидно, что эта ситуация будет использоваться ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею», — рассказали авторы обращения.

Они отметили, что не понимают, почему нападкам подвергся украинский фильм, снятый на украинской киностудии, и призвали экспертов не следовать указаниям людей, которые пытаются заработать политические баллы сомнительным способом.

Напомним, 16 мая Шестой апелляционный административный суд Киева окончательно отменил решение о запрете трансляции сериала «Сваты».

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Как сообщило ИА REGNUM, ранее ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошла в число радикальных политических сил, которые договорились о совместном участии в грядущих парламентских выборах на Украине.

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