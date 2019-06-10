Единороссы уже боятся — политолог о выборах в Мосгордуму

Москва, , 15:40 — REGNUM На выборах в Московскую городскую думу некоторые кандидаты считают, что членство в «Единой России» может помешать им победить в борьбе за кресла депутатов столичного парламента. Такой вариант не исключил политолог Олег Матвейчев, который 10 июня прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что ряд депутатов-единороссов идут на выборы как самовыдвиженцы.

«Если некоторые депутаты от «Единой России» в прошлый раз выдвигались как самовыдвиженцы, то они и в этот раз решили поступить так же, ничего не боясь и не таясь. Зачем им что-то менять, если они сами себя так позиционируют — не как членов партии, и не хотят участвовать ни в каких праймериз, — сказал Матвейчев. — А вот если они сменили флаг и, выдвигавшись ранее как единороссы, теперь пошли как самовыдвиженцы, говорит о том, что они пытаются ухватить политическую конъюнктуру и боятся, что это (членство в «Единой России» — прим. ИА REGNUM ) может пойти им в минус. Это, кстати, совершенно напрасно. Рейтинги «Единой России» в Москве нигде не меньше 35%, а соответственно, если любой из кандидатов наберет 35%, это почти во всех округах победа. Поэтому бояться им совершенно не надо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидаты в депутаты Московской городской думы седьмого созыва подали документы в Мосгоризбирком как самовыдвиженцы. Данные об этом опубликованы на сайте избиркома. Так, председатель Мосгордумы шестого созыва Алексей Шапошников выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец. Сами идут на выборы и другие депутаты из фракции «Единая Россия»: Людмила Стебенкова, Инна Святенко, Степан Орлов, Евгений Герасимов, Татьяна Батышева и другие.

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