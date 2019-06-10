В Латвии назвали новую военную угрозу для страны

Рига, , 15:31 — REGNUM Латвийская служба государственной безопасность (СГБ) считает, что необходимо улучшить законодательство в сфере использования беспилотных летальных аппаратов, сообщает новостной портал rus.lms.lv

Как признает СГБ, дроны создают все больше вызовов для объектов «критической инфраструктуры» с точки зрения безопасности. Под данной инфраструктурой понимаются расположенные в Латвии важные для исполнения функций государства объекты, системы или их части, например: гидроэлектростанции и здание правительства.

В 2018 году службы госбезопаности провели инспекцию 41 объекта критической безопасности, 18 из которых было рекомендовано усилить физическую охрану. Никаких значительных инцидентов с угрозой функционирования СГБ не выявило, однако участились случаи несанкционированной видео и фотосъемкой таких объектов. В том числе с использованием беспилотных летальных аппаратов.

СГБ считает важным усовершенствовать регулирование использование данных аппаратов, чем на данный момент и активно занимается Агентство гражданкой авиации.