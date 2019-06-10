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В Казахстане назвали дату инаугурации избранного президента

Политика

К 12 июня ЦИК Казахстана должен обобщить итоги голосования и опубликовать отчет

Нур-Султан, 10 июня 2019, 15:44 — REGNUM  Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня. Об этом 10 июня заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с журналистами, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, к 12 июня ЦИК республики должен обобщить итоги голосования и опубликовать отчет. Токаев отметил, что с 14 июня он отправится с государственным визитом в Киргизию и Таджикистан.

«И желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Казахстана присутствовал уже в качестве облеченного полномочиями», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня по итогам выборов президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с журналистами. Глава государства отметил, что планирует в ближайшее время совершить точечные перестановки в правительстве.

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Политическая жизнь Казахстана
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